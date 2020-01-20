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На Донбассе удерживают 184 пленных - СБУ

Комментариев: 1
Над освобождением незаконно удерживаемых украинцев работает Трехсторонняя контактная группа.
На Донбассе до сих пор незаконно удерживают 184 украинцев - СБУ
На Донбассе до сих пор незаконно удерживают 184 украинцев - СБУ
Noel Celis

На временно неподконтрольной правительству части Донбасса все еще удерживают 184 человека. Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 20 января.

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - сказано в сообщении.

Напомним, 29 декабря сепаратистами был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

Позже стало известно, что обменянных на Донбассе украинцев допрашивают. В ходе опроса бывших пленных получены свидетельства пыток, применения физического насилия, жестокое обращение, сообщают силовики.

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Теги: СБУ, донбасс, Пленные, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    20.01.2020, 20:35
Оценка:  +6
wahmurkadurnaya
А що означає "всьо єщьо"? Це на що натяк?
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