На Донбассе удерживают 184 пленных - СБУ

Над освобождением незаконно удерживаемых украинцев работает Трехсторонняя контактная группа.

На Донбассе до сих пор незаконно удерживают 184 украинцев - СБУ Noel Celis

На временно неподконтрольной правительству части Донбасса все еще удерживают 184 человека. Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 20 января.

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - сказано в сообщении.

Напомним, 29 декабря сепаратистами был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

Позже стало известно, что обменянных на Донбассе украинцев допрашивают. В ходе опроса бывших пленных получены свидетельства пыток, применения физического насилия, жестокое обращение, сообщают силовики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet