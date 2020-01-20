Курсы валют на 20 января: НБУ снова ослабил гривну

Доллар подорожал еще на 7 копеек и достиг отметки в 24,2527 гривны за доллар. Евро подорожало на 2 копейки.

Нацбанк снова ослабил гривну, установив официальный курс на уровне 24,32 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем в предыдущий банковский день. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, опубликованные в понедельник, 20 января.

Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 24,3257 гривен за доллар (+0,0730 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет 24,2527 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к евро на 21 января состафил 26,9565 гривен за евро (+0,0202 грн). При этом курс евро на 20 января составляет 26,9363 гривен за евро.

Стоит отметить, что украинский бизнес ожидает рост среднего курса гривны на конец года на уровне 27,43 грн/доллар.

Нацбанк видит одну причину колебания гривны

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