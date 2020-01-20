Проводника Укрзализныци избили за просьбу не курить

Молодые люди набросились на проводника после просьбы не курить в тамбуре, что запрещается законодательством.

Проводника поезда Киев-Ивано-Франковск избили в ночь на понедельник, 20 января, после замечания групе молодых людей, чтобы те не курили в тамбуре, пишет пресс-центр Укрзализныци.

"Проводнику поезда №43 Киев-Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечание. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица", - говорится в сообщении.

На станции Львов начальник поезда вызвал по радиосвязи полицию, хулиганов задержали.

В Укрзализныце отметили, что ведут переговоры с полицией по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов.

Отметим, что курение в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, запрещено согласно ст.13 закона о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.

Напомним, Укрзализныця заказала кондиционеры по цене , завышенной в пять раз. Общая сумма заказа по результатам тендера составила 28,43 миллиона гривен.

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