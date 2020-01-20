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Проводника Укрзализныци избили за просьбу не курить

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Молодые люди набросились на проводника после просьбы не курить в тамбуре, что запрещается законодательством.
50-летнему проводнику разбили лицо
50-летнему проводнику разбили лицо
Корреспондент.net
 
Проводника поезда Киев-Ивано-Франковск избили в ночь на понедельник, 20 января, после замечания групе молодых людей, чтобы те не курили в тамбуре, пишет пресс-центр Укрзализныци.
 
"Проводнику поезда №43 Киев-Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечание. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица", - говорится в сообщении.
 
На станции Львов начальник поезда вызвал по радиосвязи полицию, хулиганов задержали.
 
В Укрзализныце отметили, что ведут переговоры с полицией по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов.
 
Отметим, что курение в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, запрещено согласно ст.13 закона о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.
 
Напомним, Укрзализныця заказала кондиционеры по цене, завышенной в пять раз. Общая сумма заказа по результатам тендера составила 28,43 миллиона гривен.
 
Еще сообщалось, что в Сети появились фото и видео крупных тараканов, бегающих по стенам вагона УЗ.

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Теги: Поезд, пассажиры, избиение, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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korvin_ral    20.01.2020, 22:12
Оценка:  -4
korvin_ral
Проводник прямо молодец. Ведь всегда же курят в тамбуре.
Из_бана    20.01.2020, 22:27
Оценка:  0
Из_бана
Ну вот теперь эти четверо могут срок получить за нападение.
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