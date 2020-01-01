Украина откроет посольство в Албании

Албания в свою очередь откроет посольство в Украине. Премьеры государств также обсудили соглашения о зоне свободной торговли.

Посольства Украины в Албании и Албании в Украине откроются в ближайшие месяцы. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с премьер-министром Албании Эдди Рамой, который является действующим председателем ОБСЕ, в понедельник, 20 января.

"Наша цель - усиление двустороннего сотрудничества Украины и Албании. Мы приветствуем согласие албанской стороны на открытие на ее территории украинского посольства и готовы утвердить соответствующий запрос, который мы получили в прошлом месяце от Албании. Надеемся на открытие посольств в ближайшие месяцы", - заявил Гончарук.

Рама и Гончарук также обсудили заключение Соглашения о зоне свободной торговли между странами.

Напомним, что ранее Зеленский встретился с новым главой ОБСЕ. На встрече обсуждались инициативы для улучшения эффективности работы миссии ОБСЕ на Донбассе.

Украина просит ОБСЕ расширить миссию

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