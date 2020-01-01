В Антарктиду отправится самая молодая украинская экспедиция

В марте в Антарктиду отправятся 12 участников украинской экспедиции, среди которых также будут женщины.

В Антарктиду отправится 25-ая украинская эспедиция, в состав которой войдут самые молодые специалисты за все годы, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки в понедельник, 20 января.

"Это самый молодой состав экспедиции за все годы. Средний возраст участников - 37 лет. Мы хотим дать молодежи как можно больше шансов реализовать себя и свой научный потенциал. И по той же причине половина состава - это "новички", то есть они впервые едут на год работать в Антарктиду. В то же время вторая часть экспедиции - это опытные полярники", - пояснил глава Национального антарктического центра МОН Евгений Дикий.

Отряд отправится на станцию в марте и пробудет там год. В состав войдут 12 участников: 7 ученых, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи.

Руководителем 25-й УАЭ избран Юрий Отруба, опытный специалист Национального антарктического центра МОН. Для него это будет уже шестая зимовка на станции Академик Вернадский.

В 25-ю УАЭ также вошли две женщины: Евгения Прекрасная, ученый-биолог, и Анна Соина, исследователь гидрометеорологии и океанографии.