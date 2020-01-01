Итоги 20 января: Операция в Херсоне и побег Микитася

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

В Херсоне прошла спецоперация по делу Гандзюк; экс-нардеп Микитась пытался покинуть Украину. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко явился в ГБР и получил еще три повестки

Бывший президент Петр Порошенко явился в Госбюро расследований, хотя на 20 января вызова не было.

“Он явился, мы вручили ему повестки о следующих вызовах на допросы к следователям ГБР. Он получил три повестки на следующие три допроса“, - сказал следователь ГБР Олег Корецкий.

На Микитася повторно надели электронный браслет

На экс-президента корпорации Укрбуд и бывшего нардепа Максима Микитася снова надели электронный браслет контроля. Он пытался вылететь из Украины, однако был снят с рейса в аэропорту Борисполь.

“Браслет снова надели. Едем сдавать загранпаспорт“, - сообщил адвокат экс-депутата Александр Лысак, отметив, что считает абсурдной ситуацию с отказом Микитасю вылететь в Великобританию.

Путин уволил генерального прокурора РФ

В связи с переходом на другую работу Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России. На эту должность президент РФ Владимир Путин предложил заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

В Херсоне силовики провели масштабную спецоперацию

В Херсоне силовики провели масштабную операцию по делу об убийстве активисты Екатерины Гандзюк. Всего было проведено 35 обысков и сообщено о подозрении 9 лицам. В ходе этих процессуальных действий изъята большая сумма наличных и оружие. В СБУ сообщили, что лица, которые подозреваются в нападении на Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений.

Зеленский назвал условие для своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский подаст в отставку, если окажется в ситуации, аналогичной премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которому предъявили обвинения в коррупции.

“Если бы меня обвинили в какой-то настоящей коррупции – предъявили не политические обвинения, а то, что действительно произошло – тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку“, – сказал президент в интервью изданию The Times of Israel.

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Украине

В Винницкой области на предприятии Хутор зафиксировали гибель птицы от птичьего гриппа. Чтобы локализовать и ликвидировать вирус, а также провести расследование, в компанию отправилась группа экспертов.

По предварительной информации, в компании Хутор на 1 января содержалось около 98 000 голов птицы.

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