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В Днепре два человека погибли в тройном ДТП

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Погибли водитель и пассажирка автомобиля Opel Omega. Также пострадал водитель Daewoo Lanos.
Спасатели работают на месте ДТП в Днепре
Спасатели работают на месте ДТП в Днепре
Информатор

Вечером в понедельник в Днепре на улице Маршала Малиновского столкнулись три легковых автомобиля. В аварии два человека погибли и еще один пострадал, сообщило региональное управление ГСЧС.

На месте ДТП спасатели выяснили, что столкнулись Opel Omega, Daewoo Lanos и Daewoo Sens.

"Погибли водитель автомобиля Opel Omega, гражданин 1980 года рождения и пассажирка данного автомобиля, гражданка 1988 года рождения, и пострадал водитель автомобиля Daewoo Lanos гражданин 1989 года рождения, которого работники скорой медицинской помощи госпитализировали в городскую больницу №6 города Днепр", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали конструкции автомобиля Opel Omega и изъяли тела погибших. С проезжей части дороги было смыто топливо.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре два человека погибли в тройном ДТП

Накануне в Харьковской области на трассе Дергачи – Казачья Лопань нашли два тела двух мужчин. На них были характерные для ДТП раны. Полиция разыскивает злоумышленника.

А на Закарпатье столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и шестеро взрослых.

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Теги: ДТП, видео, фото, Днепр, авария, погибли, погибшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LeonMaster    21.01.2020, 09:05
Оценка:  0
LeonMaster
Эти разваливающие корчи сейчас стоят как телевизор. Можно понять что людям нужна машина но, дырявую лодку никто не купит и не выйдет в море, четко понимает что утонет. А вот такие корчи, которые похожи внешне на авто, покупают и надеятся на авось. Да нет денег на норм авто, но разве оно стоила того?
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