Погибли водитель и пассажирка автомобиля Opel Omega. Также пострадал водитель Daewoo Lanos.

Спасатели работают на месте ДТП в Днепре Информатор

Вечером в понедельник в Днепре на улице Маршала Малиновского столкнулись три легковых автомобиля. В аварии два человека погибли и еще один пострадал, сообщило региональное управление ГСЧС.

На месте ДТП спасатели выяснили, что столкнулись Opel Omega, Daewoo Lanos и Daewoo Sens.

"Погибли водитель автомобиля Opel Omega, гражданин 1980 года рождения и пассажирка данного автомобиля, гражданка 1988 года рождения, и пострадал водитель автомобиля Daewoo Lanos гражданин 1989 года рождения, которого работники скорой медицинской помощи госпитализировали в городскую больницу №6 города Днепр", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали конструкции автомобиля Opel Omega и изъяли тела погибших. С проезжей части дороги было смыто топливо.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре два человека погибли в тройном ДТП

Накануне в Харьковской области на трассе Дергачи – Казачья Лопань нашли два тела двух мужчин. На них были характерные для ДТП раны. Полиция разыскивает злоумышленника.

А на Закарпатье столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и шестеро взрослых.

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