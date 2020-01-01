Погода на 21 января: в Украине сухо и холодно

В Украине ожидается сухая и прохладная погода.

Сегодня, 20 января, погода в Украине остается прохладной, осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины Температура воздуха днем составит +2…+4, ночью -2…-4;

На севере страны днем +2+4, а ночью -1-3;

В восточных областях днем 0+2, а ночью -1-3;

На юге страны без осадков, днем +1+3, а ночью -1-3;

В центре и столице сегодня переменная облачность. Днем +1+3, а ночью 0-2.

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