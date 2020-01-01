В зоне ООС погиб боец, еще один ранен
Враг применял артиллерию, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 20 января, 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенных минскими договоренностями видов оружия. Один боец ВСУ погиб, еще один ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 21 января в Facebook.
Враг применял минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы велись в районе населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Опытное, Водяное, Новотроицкое, Орехово (три раза), Травневое и Луганское.
С начала нынешних суток сепаратисты не открывали огонь. У ВСУ нет потерь.
Напомним, за сутки 19 января на Донбассе зафиксировали 11 вражеских обстрелов. Тогда погиб один украинский военный.
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