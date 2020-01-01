В Кривом Роге установили личность вандала, повредившего памятник евреям

К преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи.

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который осквернил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Об этом накануне сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Полиция установила человека, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Сейчас принимаются следственно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника", – отмечается в сообщении.

В ходе расследования были опрошены свидетели происшествия, снято видео с камер видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель.

Изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи. Проводятся мероприятия по установлению места нахождения злоумышленника и его задержанию.

Ранее в воскресенье, 19 января, в Кривом Роге были повреждены надписи на памятнике жертвам Холокоста. По данному факту открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.1 ст.194 УК Украины).

Памятная стела под названием Криворожская трагедия установлена в память о расстрелянных во время Второй мировой войны евреях города. Гранитный памятник был открыт в июне 2013 года. Он расположен рядом с городской синагогой Бейс Штерн Шульман. Всего за годы Второй мировой войны в Кривом Роге было уничтожено около 15 тысяч евреев.

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