В феврале Рада возьмется за сокращение количества нардепов - Разумков

Парламент рассмотрит этот вопрос во время следующей сессии.

В феврале во время следующей сессии Верховной Рады парламентарии могут рассмотреть изменения в Конституцию относительно существенного сокращения количества депутатов.

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Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Разумков отметил, что речь идет о законопроекте №1017. В этом документе прописано сокращение количества народных депутатов до 300 и введение пропорциональной избирательной системы.

Думаю, что да (парламент рассмотрит законопроект, - ред.). Есть решение Конституционного суда, - заявил Разумков.

Он также отметил, что Конституционный суд ранее не одобрил лишение мандатов прогульщиков и кнопкодавов Рады.

И лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавов или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идут заниматься чем-то другим, - добавил спикер.

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К слову, Разумков заявил, что следующая сессия Рады стартует 4 февраля.

Напомним, в Раду принесли уголь и отбойный молоток. Таким образом ряд мажоритарщиков решили привлечь внимание к денежным проблемам украинских шахтеров.

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