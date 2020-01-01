В Запорожье посетитель расстрелял владельца ресторана

Разгневанный посетитель заведения, после драки с владельцем, поехал домой за ружьем и расстрелял хозяина ресторана.

Ночью, 20 января, в Коммунарском районе Запорожья произошла стрельба. Один из посетителей вступил в конфликт с владельцем заведения, после чего попытался его убить. Об этом передает УНН.

Читай также: В Кривом Роге установили личность вандала, повредившего памятник евреям

Так, в ходе конфликта гость сначала набросился на хозяина ресторана с кулаками, после чего поехал домой за ружьем. Мужчина дождался владельца заведения возле его дома и несколько раз выстрелил в него.

Пострадавшего владельца ресторана госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Личность стрелка уже установила, однако полиция пока разыскивает нападавшего.

Напомним, ранее в Запорожье обнесли забором место, где должны выступить артисты из РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.