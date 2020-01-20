Зеленский засветился в магазине и купил игрушку за 9 тыс грн

Пользователи заметили президента в магазине игрушек.

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Президент Украины Владимир Зеленский засветился в одном из магазинов игрушек сети Planet Toys в Киеве, где он купил конструктор из серии Lego Mindstorms.

Фото с президентом опубликовала в Instagram Дарина Линдина.

Не смотрите на меня уставшую, здесь главный @zelenskiy_official, - написала девушка.

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По ее словам, президент был с одним охранником. Оба были очень милыми.

В сторис девушка выложила еще одно фото с президентом. В руках у Зеленского пакет с конструктором, который стоит, по информации издания Depo.ua, около 9 тысяч гривен.

Сегодня, 21 января, сыну Зеленского исполнилось 7 лет. Вероятно, этот конструктор папа-президент покупал для именинника.

Напомним, одесские таможенники изъяли контрабандные кубики Рубика на 3 млн грн. Игрушки пытались незаконно ввести в Украину.

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