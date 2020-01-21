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Зеленский посетит Израиль с рабочим визитом

Комментариев: 3
Президент Зеленский совершит рабочий визит в Израиль.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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Программой визита предусмотрены переговоры Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

23-24 января Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц, - передают в пресс-службе.

Напомним, ранее Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана, прибывшего в Украину, чтобы обсудить ситуацию со сбитым самолетом.

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Теги: Зеленский, Израиль, Визит
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Комментариев (3)
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krolikoff_net    21.01.2020, 10:31
Оценка:  +1
krolikoff_net
Пенсии израильтянам мы уже платим. Теперь ЗЕклован подпишется под репарации за холокост или еще за какую фигню. Мы теперь перед Израилем пожизненно в долгу.
Кайдаш    21.01.2020, 10:08
Оценка:  +11
Кайдаш
Із-за поца Бубочки я з помірного юдофіла незабаром перетворюсь на відвертого антісеміта...
Кайдаш    21.01.2020, 10:05
Оценка:  +12
Кайдаш
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