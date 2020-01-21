Зеленский посетит Израиль с рабочим визитом

Президент Зеленский совершит рабочий визит в Израиль.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Программой визита предусмотрены переговоры Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

23-24 января Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц, - передают в пресс-службе.

Напомним, ранее Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана, прибывшего в Украину, чтобы обсудить ситуацию со сбитым самолетом.

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