Гражданка РФ со связями в ФСБ пыталась устроиться в Минобороны - СБУ

Уроженка Крыма "забыла" указать свой российский паспорт и контакты с сотрудниками спецслужб РФ.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины не допустила трудоустройства на ответственную должность в Министерство обороны гражданки РФ, которая имеет связи со спецслужбами России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Известно, что в течение нескольких лет до аннексии РФ Крыма женщина находилась за границей. После оккупации в 2014 году, крымчанка вернулась на полуостров и получила российское гражданство. После этого она переехала в Киев.



Безработная женщина часто посещала РФ, где разведка зафиксировала ее контакты с сотрудниками российских спецслужб. После одной из таких поездок крымчанка резко попыталась устроиться в Министерство обороны Украины. Женщина хотела попасть на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Данная должность дает право на доступ к секретной информации в оборонной сфере.

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“Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная Службой проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны. Женщина “забыла“ указать, что имеет российское гражданство, знакомых с ФСБ и не сообщил содержание разговоров с ними“, - сообщили в спецслужбе.



В СБУ провели с женщиной разговор и сообщили об уголовной ответственности за государственную измену.





Напомним, В СБУ рассказали сколько пленных украинцев находятся в плену в ОРДЛО.

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