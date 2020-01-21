В Днепре полицейского задержали на получении взятки

Размер взятки составлял 50 тыс гривен.

Сотрудники внутренней безопасности задержали полицейского на получении 50 тыс гривен взятки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщается, полицейский был задержан сразу после получения взятки.

“В Днепропетровский управления Департамента внутренней безопасности НПУ поступило обращение 41-летнего жителя города Днепр. Мужчина рассказал, что сотрудник местной полиции требует с него деньги, угрожая привлечением к ответственности за хранение наркотических средств“, - говорится в сообщении.

Оперативники УДВБ НПУ установили, что к коррупционным действиям причастен 28-летний оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Днепропетровской области. Задокументирован факт вымогательства ним у заявителя пяти тысяч долларов США, однако, впоследствии злоумышленник согласился уменьшить сумму до 50 тыс гривен.

После задержания полицейского, денежные средства изъяли в качестве вещественных доказательств.

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Полицейского задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Следователи ГБР объявили ему о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины.

Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Изъятые у полицейского вещи npu.gov.ua

Напомним, ранее в Кривом Роге установили личность вандала, повредившего памятник евреям.

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