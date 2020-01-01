Малюська хочет распродать украинские тюрьмы в счет Минюста

Глава Минюста заявил, что собирается продавать украинские тюрьмы из-за их ненадобности.

Руководитель Министерства юстиции Украины Денис Малюська планирует распродавать тюрьмы с поступлением части полученного дохода в Минюст. Об этом он рассказал в эфире программы “Завтрак с 1+1“.

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По словам главы Минюста сейчас в Украине слишком много тюрем и больше пока не нужно.

Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры, - сказал Малюська.

Также он заявил, что в Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест, однако, по мнению министра, оно не является наихудшим в Украине.

Есть хуже ситуации, по крайней мере, с теми фото, что я показывал. По крайней мере, там нет такого риска, что стены рухнут. А существуют СИЗО, где состояние зданий намного хуже. А история о том, что они спят по очереди - просто есть камеры, где находятся 20 человек, 15,16, - добавил он.

Напомним, ранее Малюська назвал Гончарука лучшим премьером в истории Украины.

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