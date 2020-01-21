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Поспорили о Порошенко и Зеленском: Подробности убийства ветерана АТО

Комментариев: 7
Причиной убийства ветерана АТО под Киевом стала ссора из-за политики.
20 января в поселке Иванков под Киевом был убит ветеран АТО
20 января в поселке Иванков под Киевом был убит ветеран АТО
Пресс-служба полиции

Причиной конфликта, из-за которого 20 января в поселке Иванков под Киевом был убит ветеран АТО, стала ссора из-за политики. Об этом изданию “Факты“ рассказал пресс-офицер полиции Киевской области Николай Жукович.

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И 49-летний подозреваемый, и его жертва — оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен — Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно“, - цитируют “Факты“ Жуковича.

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Как мы сообщали ранее, 20 января в поселке Иванков Киевской области патрульные за нарушение ПДД остановили автомобиль, в котором обнаружили тело застреленного мужчины. Водитель, который оказался участником АТО, признался, что сам смертельно ранил своего знакомого – другого ветерана АТО - и ехал в полицию.

Напомним, в Донецке убит один из главарей боевиков “ДНР“.

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Теги: Убийство, ветеран АТО, конфликт, политика, стрельба
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Комментариев (7)
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Letohradek    21.01.2020, 12:00
Оценка:  0
Letohradek
На одного зэбила меньше стало в Украине!
ftb1    21.01.2020, 11:58
Оценка:  +1
ftb1
Короче единая страна, единый народ ............ был до майдана.
Zasprovedlivost    21.01.2020, 11:58
Оценка:  +2
Zasprovedlivost
два долботошника...
foster12    21.01.2020, 11:49
Оценка:  +10
foster12
Так кто "победил", Порошенко или Зеленский?
П    21.01.2020, 11:47
Оценка:  +12
П
И кто же оказался эффективней?
Frenki-zol    21.01.2020, 11:54
Оценка:  -7
Frenki-zol
двухстволка!
Frenki-zol    21.01.2020, 11:42
Оценка:  -9
Frenki-zol
аплодисменты!!!
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