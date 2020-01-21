Поспорили о Порошенко и Зеленском: Подробности убийства ветерана АТО

Причиной убийства ветерана АТО под Киевом стала ссора из-за политики.

Причиной конфликта, из-за которого 20 января в поселке Иванков под Киевом был убит ветеран АТО, стала ссора из-за политики. Об этом изданию “Факты“ рассказал пресс-офицер полиции Киевской области Николай Жукович.

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“И 49-летний подозреваемый, и его жертва — оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен — Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно“, - цитируют “Факты“ Жуковича.

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Как мы сообщали ранее, 20 января в поселке Иванков Киевской области патрульные за нарушение ПДД остановили автомобиль, в котором обнаружили тело застреленного мужчины. Водитель, который оказался участником АТО, признался, что сам смертельно ранил своего знакомого – другого ветерана АТО - и ехал в полицию.



Напомним, в Донецке убит один из главарей боевиков “ДНР“.

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