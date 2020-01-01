Арахамия о назначении адвоката Януковича в ГБР: Я категорически против

Глава фракции СН резко выразился о назначении адвоката Януковича замом директора ГБР.

Глава фракции пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия резко выразился о назначения экс-адвоката бывшего президента Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований.

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Об этом Арахамия заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Политик заявил, что он лично против этого скандального назначения. Между тем, общая позиция фракции будет озвучена после заседания.

Я категорически против. Я буду категорически не поддерживать такое решение, - сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что узнал о назначении бывшего адвоката Януковича Бабикова в ГБР во время эфира.

Я не знал об этой ситуации, поэтому в нас позиции фракции нет, потому что сейчас люди ездят по округам, и у нас не было собрания фракции. У нас точно будет позиция фракции, - сказал Арахамия.

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Напомним, экс-адвокат Януковича стал заместителем главы ГБР. Первым заместителем директора Государственного бюро расследований стал Александр Бабиков.

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