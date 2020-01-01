В Украине запустили сервис по обучению цифровой грамотности
Министерство цифровой трансформации сегодня, 21 января, запустило образовательную онлайн-платформу по обучению населения Украины цифровой грамотности. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Facebook.
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Как сообщил министр, каждый украинец имеет право на бесплатное изучение цифровых технологий и добавил, что это должно стать национальным преимуществом страны.
Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн-платформу по обучению цифровых навыков украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе, - написал Федоров.
Так, в приложении “Действие“ же запущен первый сезон.
До 30 января работаем в тестовом режиме. Далее официальная презентация, - пишет министр.
Напомним, ранее за пять лет в IT-сфере в четыре раза увеличилось количество женщин.
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