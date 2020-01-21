Министр образования: Я не смогу содержать ребенка на зарплату 36 тысяч

Анна Новосад заявила, что должна получать конкурентную зарплату, чтобы содержать ребенка в будущем.

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что на свою зарплату она не смогла бы содержать ребенка. Об этом чиновница сообщила в интервью Интерфакс-Украина.

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Сейчас, по ее словам, министерской зарплаты хватает на самостоятельную жизнь, но когда захочется иметь ребенка, то средств на его содержание не хватит.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн - это на 10 тыс. грн меньше, чем я получала на должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережения, на пенсию, то определенно этого не хватит. И когда я завершу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых", – сказала министр.

Новосад заявила, что должна получать конкурентную зарплату, чтобы содержать ребенка в будущем.

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"У меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. Я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет меня удерживать, я должна сама получать конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", - сказала она.

Отметим, что согласно обнародованым Кабмином цыфрам, Анна Новосад в декабре получила 138 412 грн, где надбавка - 42 412 грн и премия 96 тыс. грн. В сентябре ее зарплата составила 38 288 грн, в октябре - 37 981 грн, в ноябре - 39 103 грн. Таким образом, средняя зарплата Новосад за 2019 год составила 63 446 грн.

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