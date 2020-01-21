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Министр образования: Я не смогу содержать ребенка на зарплату 36 тысяч

Комментариев: 11
Анна Новосад заявила, что должна получать конкурентную зарплату, чтобы содержать ребенка в будущем.
Новосад хочет высокую зарплату
Новосад хочет высокую зарплату
Пресс-служба Кабмина

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что на свою зарплату она не смогла бы содержать ребенка. Об этом чиновница сообщила в интервью Интерфакс-Украина.

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Сейчас, по ее словам, министерской зарплаты хватает на самостоятельную жизнь, но когда захочется иметь ребенка, то средств на его содержание не хватит.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн - это на 10 тыс. грн меньше, чем я получала на должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережения, на пенсию, то определенно этого не хватит. И когда я завершу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых", – сказала министр.

Новосад заявила, что должна получать конкурентную зарплату, чтобы содержать ребенка в будущем.

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"У меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. Я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет меня удерживать, я должна сама получать конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", - сказала она.

Отметим, что согласно обнародованым Кабмином цыфрам, Анна Новосад в декабре получила 138 412 грн, где надбавка - 42 412 грн и премия 96 тыс. грн. В сентябре ее зарплата составила 38 288 грн, в октябре - 37 981 грн, в ноябре - 39 103 грн. Таким образом, средняя зарплата Новосад за 2019 год составила 63 446 грн. 

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Теги: зарплаты, министр, минобразования, зарплата
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Комментариев (11)
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Woodbrother    21.01.2020, 13:07
Оценка:  +7
Woodbrother
Еще одна ненасытная слуга непонятного народа. Все никак нажраться не может. И куда в этих поганых слуг столько всего влазит.
МСергей    21.01.2020, 13:03
Оценка:  -8
МСергей
На семьи с каким достатком направлена работа министерства образования и науки в Украине?
hope55    21.01.2020, 13:03
Оценка:  +3
hope55
на грибы в Польшу ..дуй! а там, гляди, и клубника подоспеет, затем яблоки.
Шкиряк_и_Зорян    21.01.2020, 13:00
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
Это ярчайший пример того, что богатые тоже плачут! Просто рыдают!
WTF2wtf    21.01.2020, 13:30
Оценка:  +3
WTF2wtf
Рашик, у вас на россии министр образования намного меньше получает???
WTF2wtf    21.01.2020, 13:33
Оценка:  +2
WTF2wtf
По опубликованным данным еще в 2016-м там платили 500-600 тыс руб в месяц
foster12    21.01.2020, 12:52
Оценка:  +18
foster12
А на 2000 грн. пеньсию слабо....
толян04    21.01.2020, 12:47
Оценка:  -9
толян04
если ей нехватает 36тыс. то пусть на объездной по вечерам подрабатывает!
Вурдалак    21.01.2020, 12:32
Оценка:  +11
Вурдалак
Устройте конкурс на её замещение с конкурентной(меньшей) зарплатой.И так по каждому министру.С экзаменом по его профилю работы)))
Вурдалак    21.01.2020, 12:32
Оценка:  +9
Вурдалак
Брать только сдавших на отлично.
Вурдалак    21.01.2020, 12:33
Оценка:  +10
Вурдалак
И как в Китае-за взятки максимум-расстрел,минимум,там у кого то тюрьмы пустуют))
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