Малюська рассказал, как уменьшить количество заключенных

Министр сделал важное заявление.

Министр юстиции рассказал, что поможет значительно уменьшить количество заключенных в Украине. По его словам, это можно сделать благодаря внедрению электронного мониторинга и изменения норм по хранению наркотиков.

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Об этом он заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Министр отметил, что существует несколько вариантов того, как уменьшить количество заключенных в Украине.

Множество вариантов. В частности, мы хотим внедрить нормальную систему электронного мониторинга, где бы люди, не только которые в СИЗО, но и в тюрьмах, могли бы оттуда выходить, там, где особой опасности нет. И с браслетами находиться, например, у себя дома, - сказал министр.

Он также отметил, что можно изменить нормы, по которым в Украине определяют

преступление за хранение наркотиков.

У нас эти нормы просто в разы меньше, чем европейские. Соответственно то, что в Европе даже в 10 раз больше (нормы хранения наркотиков - ред.) не является преступлением, вам ничего не будет, у нас уже люди идут в тюрьму. Они наркоманы, они больные, их нужно лечить, но мы направляем их в тюрьму. Соответственно, только на разнице между нашими на европейскими нормами мы избыточно удерживаем в тюрьмах тысяч 10 человек, - сказал министр.

Он заявил, что наркозависимых нужно лечить, а не отправлять в тюрьмы.

В тюрьмах нет инфраструктуры, чтобы их там нормально лечить - наркозависимых. Соответственно, мы просто пачками отправляем людей в тюрьмы. Их нужно лечить, а не туда выкидывать, - добавил Малюська.

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Напомним, Малюська хочет распродать украинские тюрьмы в счет Минюста. Глава Минюста заявил, что собирается продавать украинские тюрьмы из-за их ненадобности.

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