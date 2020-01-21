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Малюська рассказал, как уменьшить количество заключенных

Комментариев: 4
Министр сделал важное заявление.
Денис Малюська
Денис Малюська
Мін'юст

Министр юстиции рассказал, что поможет значительно уменьшить количество заключенных в Украине. По его словам, это можно сделать благодаря внедрению электронного мониторинга и изменения норм по хранению наркотиков. 

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Об этом он заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Министр отметил, что существует несколько вариантов того, как уменьшить количество заключенных в Украине.

Множество вариантов. В частности, мы хотим внедрить нормальную систему электронного мониторинга, где бы люди, не только которые в СИЗО, но и в тюрьмах, могли бы оттуда выходить, там, где особой опасности нет. И с браслетами находиться, например, у себя дома, - сказал министр.

Он также отметил, что можно изменить нормы, по которым в Украине определяют 

преступление за хранение наркотиков.

У нас эти нормы просто в разы меньше, чем европейские. Соответственно то, что в Европе даже в 10 раз больше (нормы хранения наркотиков - ред.) не является преступлением, вам ничего не будет, у нас уже люди идут в тюрьму. Они наркоманы, они больные, их нужно лечить, но мы направляем их в тюрьму. Соответственно, только на разнице между нашими на европейскими нормами мы избыточно удерживаем в тюрьмах тысяч 10 человек, - сказал министр.

Он заявил, что наркозависимых нужно лечить, а не отправлять в тюрьмы.

В тюрьмах нет инфраструктуры, чтобы их там нормально лечить - наркозависимых. Соответственно, мы просто пачками отправляем людей в тюрьмы. Их нужно лечить, а не туда выкидывать, - добавил Малюська.

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Напомним, Малюська хочет распродать украинские тюрьмы в счет Минюста. Глава Минюста заявил, что собирается продавать украинские тюрьмы из-за их ненадобности.

 

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Теги: Малюська, тюрьма, наркотики, заключенные
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Комментариев (4)
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Вурдалак    21.01.2020, 12:40
Оценка:  +4
Вурдалак
Добрые какие министры пошли.Одна хочет школы позакрывать,другая,больницы,этот Недоумусько-зеков повыпускать,Супрунка предлагала всех психбольных.А главный экономист страны-премьер-все заводы и частных предпринимателей пораспускать))))
Вурдалак    21.01.2020, 12:42
Оценка:  +2
Вурдалак
Теперь,предлагая экономический паспорт с выплатами через 20 лет,предложат и все пенсии и зарплаты в электронном виде хранить,а любой расход с них гражданином, облагать тройным налогом)))Долги забирать имуществом граждан))Крутяки))
Вурдалак    21.01.2020, 12:43
Оценка:  +2
Вурдалак
Кладбища заменить Баками с соляной кислотой.
Woodbrother    21.01.2020, 12:47
Оценка:  +16
Woodbrother
Чем раньше клоунов вернут назад в цирк, тем лучше.
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