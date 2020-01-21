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В ГБР заявили, что принудительно доставят Порошенко на допрос

Комментариев: 4
Порошенко не явился на допрос в ГБР, его могут доставить принудительно.
Экс-президент Петр Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко
Петр Порошенко/Facebook

В Государственном бюро расследований заявили, что готовы к принудительному приводу пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом сказал руководитель отделения центрального аппарата ГБР Олег Корецкий.

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Сегодня Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако в ГБР его так и не дождались.

"Ему также было сообщено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко," - заявил Корецкий.

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В то же время адвокат Порошенко Игорь Головань рассказал Украинской Правде, что Порошенко явится на допрос 24 января.

"Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки только на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка – документ – есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки, и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - отметил Головань.

Напомним,20 января Порошенко явился в ГБР без повестки.

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Теги: Порошенко, допрос, принудительно, ГБР, Головань, Корецкий
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Комментариев (4)
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Carelessangel    21.01.2020, 13:40
Оценка:  +2
Carelessangel
давно пора поломать ноги этому ЧМУ!
ftb1    21.01.2020, 12:46
Оценка:  +6
ftb1
Давно пора мордой в пол офшорного барыгу.
Woodbrother    21.01.2020, 13:12
Оценка:  +8
Woodbrother
Оффшорный у нас осел-президент . Забыли его вояж в Оман ? Оман -самый грязный мировой оффшор.
Woodbrother    21.01.2020, 12:31
Оценка:  +15
Woodbrother
Боятся, что он в Давос уедет. Его туда пригласили. Началась клоунская спецоперация -нет Давосам
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