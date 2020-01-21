В ГБР заявили, что принудительно доставят Порошенко на допрос

Порошенко не явился на допрос в ГБР, его могут доставить принудительно.

В Государственном бюро расследований заявили, что готовы к принудительному приводу пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом сказал руководитель отделения центрального аппарата ГБР Олег Корецкий.

Читай также: Поспорили о Порошенко и Зеленском: Подробности убийства ветерана АТО

Сегодня Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако в ГБР его так и не дождались.



"Ему также было сообщено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко," - заявил Корецкий.

Читай также: Порошенко предложил бороться с врагами святой водой

В то же время адвокат Порошенко Игорь Головань рассказал Украинской Правде, что Порошенко явится на допрос 24 января.



"Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки только на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка – документ – есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки, и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - отметил Головань.



Напомним,20 января Порошенко явился в ГБР без повестки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.