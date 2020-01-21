Депутаты ВР рассмотрят законопроект об Экономическом паспорте

Экономический паспорт позволит получать украинцам прибыль от добычи полезных ископаемых.

В Верховную Раду подан законопроект “Об экономическом паспорте украинца“. Законопроект внесен депутатами от фракции “Слуга народа“. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

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Так, законопроект № 2754 разработан с целью повышения экономического уровня жизни граждан Украины, а также для прекращения оттока украинцев за границу путем создания “Фонда будущего“.

Цель законопроекта заключается в преодолении негативных тенденций оттока украинцев за границу, повышение уровня жизни населения и уменьшению масштабов бедности в стране.

Как сообщается, экономический паспорт предназначен для отчисления на личные счета украинцев 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Данный паспорт получал граждане, которые будут рождены в Украине после 1 января 2021 года и которые проживут на территории Украины 18 лет.

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Такая система действует в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый гражданин получает от государства свой процент от продажи нефти.

Напомним, ранее эксперты ожидают, что в 2020 году количество заробитчан начнет сокращаться.

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