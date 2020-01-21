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Депутаты ВР рассмотрят законопроект об Экономическом паспорте

Комментариев: 3
Экономический паспорт позволит получать украинцам прибыль от добычи полезных ископаемых.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В Верховную Раду подан законопроект “Об экономическом паспорте украинца“. Законопроект внесен депутатами от фракции “Слуга народа“. Об  этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады. 

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Так, законопроект № 2754 разработан с целью повышения экономического уровня жизни граждан Украины, а также для прекращения оттока украинцев за границу путем создания “Фонда будущего“.

Цель законопроекта заключается в преодолении негативных тенденций оттока украинцев за границу, повышение уровня жизни населения и уменьшению масштабов бедности в стране.

Как сообщается, экономический паспорт предназначен для отчисления на личные счета украинцев 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Данный паспорт получал граждане, которые будут рождены в Украине после 1 января 2021 года и которые проживут на территории Украины 18 лет. 

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Такая система действует в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый гражданин получает от государства свой процент от продажи нефти.

Напомним, ранее эксперты ожидают, что в 2020 году количество заробитчан начнет сокращаться.

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Теги: Украина, Экономический паспорт, Полезные ископаемые
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Комментариев (3)
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Woodbrother    21.01.2020, 13:24
Оценка:  +6
Woodbrother
Какой то бред. У нас нет никаких ископаемых в масштабах , способных организовать подобные выплаты. Раздалут баранам карточки, и будут они ждать "юлину тысячу-2"
Woodbrother    21.01.2020, 13:26
Оценка:  +5
Woodbrother
Клоуны будущего назовут это -"Тысяча и одна ночь напряженного ож_идания лохов".
Вурдалак    21.01.2020, 12:36
Оценка:  0
Вурдалак
А тем,кто эти ископаемые добывал своими руками и здоровьем-агромезную фигу)))Твари вы.С углекислым газом в атмосферу.
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