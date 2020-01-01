НАПК не видит нарушений в дорогом подарке Суркиса главе СБУ Баканову

В НАПК не нашли фактов нарушения антикоррупционного законодательства со стороны Баканова.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило не расследовать возможное нарушения главой СБУ Иваном Бакановым антикоррупционного законодательства на дне рождении нардепа от “Оппозиционной платформы“ Григория Суркиса. Об этом пишет “Радио Свобода“.

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Ранее мы писали, что в сентябре 2019 года в Киеве свой юбилей отметил нардеп Григорий Суркис. Журналисты проекта "Схемы" узнали, что во время празднования Суркис дарил своим гостям дорогие сувениры.

Журналисты заметили, что гости покидали праздник с желтыми пакетами известно бренда Fendi. Именинник дарил каждому гостю фоторамку стоимостью 15 тысяч гривен из натуральной кожи, в которую гости должны были поместить фото с юбиляром. В пакете также была книга “Эпоха Суркиса” о жизненном пути виновника торжества. Интересно, что среди гостей был замечен глава СБУ Иван Баканов. Вероятно, что он также принял подарок от Суркиса. Вместе с тем, согласно отдельным статьям Закона Украины О предотвращении коррупции глава СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).

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Журналисты Радио Свобода отправили в НАПК запрос о возможном нарушении антикоррупционного законодательства. В ведомстве сообщили, что данная информация не содержит объективных и достоверных фактов



“Изложенная в сообщении информация относительно возможного нарушения требований относительно получения подарков основывается на материалах журналистского расследования программы “Схемы: коррупция в деталях“, которые в свою очередь не содержат объективных и достоверных сведений относительно факта получения подарка главой Службы безопасности Украины Бакановым И.Г.“ - сообщили в НАПК.





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