На Закарпатье люди блокировали дорогу, требуя ее ремонта
На Закарпатье местные жители заблокировали дорогу “Рогатин - Хуст” с требованием ее отремонтировать.
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Об этом сообщает ТСН с места событий.
В результате акции протеста на дороге образовались километровые пробки. Местные жители на протяжении пяти часов ходили по пешеходному переходу с требованием отремонтировать автодорогу, которая соединяет отдаленные села Хустского района. В акции протеста приняли участие около двух сотен человек.
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Сами протестующие рассказали журналистам, что даже ямочный ремонт здесь не проводили тридцать лет.
Напомним, стало известно, какие дороги отремонтируют в 2020 году в Украине. Дополнительные средства также инвестируют международные организации.
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