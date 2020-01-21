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На Закарпатье люди блокировали дорогу, требуя ее ремонта

Комментариев: 1
Появилось видео с места протеста.
Фото с места событий
Фото с места событий
скриншот

На Закарпатье местные жители заблокировали дорогу “Рогатин - Хуст” с требованием ее отремонтировать.

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Об этом сообщает ТСН с места событий.

В результате акции протеста на дороге образовались километровые пробки. Местные жители на протяжении пяти часов ходили по пешеходному переходу с требованием отремонтировать автодорогу, которая соединяет отдаленные села Хустского района. В акции протеста приняли участие около двух сотен человек. 

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Сами протестующие рассказали журналистам, что даже ямочный ремонт здесь не проводили тридцать лет.

Напомним, стало известно, какие дороги отремонтируют в 2020 году в Украине. Дополнительные средства также инвестируют международные организации.

 

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Теги: дорога, Закарпатье, протест
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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    21.01.2020, 13:29
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
5 часов шастали туда сюда. Выносливые !!! Поднять пенсионный возраст им до 89 лет.
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