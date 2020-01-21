Оржель посоветовал детям шахтеров найти другую профессию

Министр энергетики Украины Оржель не рекомендует детям горняков идти по стопам родителей.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель считает, что дети шахтеров не должны заниматься профессией родителей, так как вскоре она окажется невостребованной. Об этом он заявил во время презентации проекта Концепции “зеленого“ энергетического перехода Украины к 2050 году.

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“Дети из шахтерских семей должны искать другое, возможно, более интересное и эффективное направление для обучения и возможной будущей работы. Ведь со временем такие технологии уходят в прошлое, а приходят более новые технологии“, — сказал министр.

Министр также заявил, что понимает, как в маленьких городах сложно найти работу, но утверждает, что значительное количество шахт будет закрываться именно из-за нерентабельности.

Конечно, будет сокращаться. Это напрямую зависит от их рентабельности, ведь значительное количество из них - нерентабельны, - добавил министр энергетики.

Напомним, ранее Кабмин обнародовал данные о зарплатах министров.

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