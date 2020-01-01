Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кременчуге детский врач развращал детей

Комментариев: 0
В Кременчуге пойман очередной педофил.
Обвинительный акт передан в суд
Обвинительный акт передан в суд
poltava.depo.ua

В Кременчуге врач местной больнице демонстрировал свой половой орган детям, которых должен был лечить.

Читай также: В Донецкой области мужчина убил супругов-пенсионеров

Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Горе-врача будут судить. Сотрудники правоохранительных органов направили в суд обвинительный акт против врача. Его обвиняют в совершении развратных действий в отношении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в августе 2019 мужчина заметил возле одного из домов в Кременчуге двоих детей. Врач сел на скамейку у подъезда приспустил шорты и начал демонстрировать малолетним половые органы. Когда одного из детей позвала мать, мужчина сбежал. Через несколько дней эксгибициониста нашли, - сказано в сообщении прокуратуры.

Читай также: Девушку изнасиловали на "собеседовании" в Днепропетровской области

Напомним, под Винницей зек вышел из колонии и изнасиловал 20-летнюю девушку. Мужчина только освободился с мест лишения свободы.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: насилие, развращение, дети, врач
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь