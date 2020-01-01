В Кременчуге детский врач развращал детей

В Кременчуге пойман очередной педофил.

В Кременчуге врач местной больнице демонстрировал свой половой орган детям, которых должен был лечить.

Читай также: В Донецкой области мужчина убил супругов-пенсионеров

Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Горе-врача будут судить. Сотрудники правоохранительных органов направили в суд обвинительный акт против врача. Его обвиняют в совершении развратных действий в отношении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в августе 2019 мужчина заметил возле одного из домов в Кременчуге двоих детей. Врач сел на скамейку у подъезда приспустил шорты и начал демонстрировать малолетним половые органы. Когда одного из детей позвала мать, мужчина сбежал. Через несколько дней эксгибициониста нашли, - сказано в сообщении прокуратуры.

Читай также: Девушку изнасиловали на "собеседовании" в Днепропетровской области

Напомним, под Винницей зек вышел из колонии и изнасиловал 20-летнюю девушку. Мужчина только освободился с мест лишения свободы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.