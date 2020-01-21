Большинство украинцев поддерживают единый государственный язык - Опрос
Большинство украинцев считают, что украинский должен быть единственным государственным языком, при этом русский язык может быть свободно использован в частной жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда “Демократические инициативы“ совместно с Центром Разумкова.
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69% респондентов считают, что украинский должен оставаться единственным государственным, а русский язык может свободно использоваться в частной жизни. 15% поддерживают введение русского языка как официального в отдельных регионах Украины, а 12%,- за введение как второго государственного.
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Сообщается, что опрос проводили с 13 по 18 декабря 2019 года, во всех регионах Украины кроме оккупированных территорий. В ходе исследования было опрошено 2017 человек возрастом от 18 лет. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.
Напомним, социолог объяснила, почему украинцы хотят своего “Батьку“.
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