Cудья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева

Павел Вовк утверждал, что он добровольно сложил полномочия председателя Окружного админсуда Киева.

Новым председателем Окружного административного суда Киева вновь избрали Павла Вовка. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета во вторник, 21 января.

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"Сегодня по результатам голосования новым председателем Окружного административного суда города Киева стал Павел Вовк. За него было отдано 39 голосов", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа судья Павел Вовк заявил о добровольном сложении полномочий председателя Окружного админсуда Киева. Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия, который рассматривал ходатайство Генеральной прокуратуры об отстранении Вовка от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. По словам судьи, он ушел в отпуск. В результате ВСП отклонил ходатайство ГПУ.

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Вовк считает, что заказчиком его уголовного преследования является бывший президент Петр Порошенко, который якобы мстит ему за решение о незаконности национализации ПриватБанка.

А 2 августа Вовку, и судьям Погрибниченко и Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

В подозрениях также говорилось о превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, постановлении заведомо неправосудных решений, предложениях или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда.

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