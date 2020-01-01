Нардеп Беленюк пришел в Раду с “подбитым глазом”

Сам депутат отшутился.

Депутат Верховной Рады Украины от “Слуги народа” Жан Беленюк пришел на работу в парламент с “подбитым глазом”.

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Фото с травмой на лице Беленюк опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото депутат-спортсмен позирует с пластырем над левым глазом.

Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатской неприкосновенности, - написал нардеп.

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При этом Беленюк не уточнил от кого и при каких обстоятельствах он пострадал.

Напомним, Жан Беленюк рассказал о депутатской зарплате и “доплатах” в конвертах. Депутат и спортсмен рассказал о зарплате в Раде.

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