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Нардеп Беленюк пришел в Раду с “подбитым глазом”

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Сам депутат отшутился.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
Инстаграм Беленюка

Депутат Верховной Рады Украины от “Слуги народа” Жан Беленюк пришел на работу в парламент с “подбитым глазом”.

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Фото с травмой на лице Беленюк опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото депутат-спортсмен позирует с пластырем над левым глазом. 

Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатской неприкосновенности, - написал нардеп.

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При этом Беленюк не уточнил от кого и при каких обстоятельствах он пострадал.

Напомним, Жан Беленюк рассказал о депутатской зарплате и “доплатах” в конвертах. Депутат и спортсмен рассказал о зарплате в Раде.

 

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Теги: Жан Белеюк, спортсмен, подбитый глаз
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