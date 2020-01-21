Чаще всего об украинском гражданстве просили россияне: им выдали 181 паспорт

Появились свежие данные.

Чаще всего пятого президента Петра Порошенко и действующего гаранта Владимира Зеленского об украинском гражданстве просили граждане Российской Федерации.

Об этом пишут Украинские новости, ссылаясь на ответ Государственной миграционной службы и Министерства иностранных дел.

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По предварительной информации, в прошлом году указами президентов гражданство Украины приняли 1,1 тысяча иностранных граждан. Примечательно, что и при Петре Порошенко и при Владимире Зеленском гражданство нашей страны получило больше всего россиян. По данным профильных ведомств, Порошенко разрешил украинское гражданство 97 россиянам, а Зеленский - 84.

Миграционная служба сообщила, что в течение прошлого года по указанию президентов прекращено гражданство Украины вследствие его потери 22 лицам. В частности, в январе-мае (при президентстве Петра Порошенко преимущественно) было прекращено гражданство 13 лиц, а с июня (при президентстве Зеленского) – 9 лиц.

В МИДе сообщили, что в 2019 году из гражданства вышли 6 тысяч человек.

В 2019 году указами президента Украины прекращено гражданство путем выхода из гражданства Украины в период с 1 января по 19 мая (при Порошенко) - 2 731 лица, в период с 20 мая (при Зеленском) - 3 255 лиц, - сообщили в ведомстве.

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Кроме того, по международным соглашениям об упрощенном порядке смены гражданства с Беларусью, Таджикистаном и Киргизией в течение 2019 года прекращено гражданство 471 украинца.

В течение 2019 года указами президента Украины в гражданство Украины принято 1 090 лиц, - сказано в ответе Миграционной службы.

Отмечается, что всего в гражданство Украины в 2019 году было приняли больше всего граждан России - 181, Сирии - 124 и Армении - 105. Кроме того, гражданство получили 89 лиц, которые до этого находились в статусе лиц без гражданства.

Профильные ведомства отметили, что гражданами Украины в 2019 году стали 63 лица из Ирана, 60 - Ирака, 50 - Ливана, 49 - Афганистана, 41 - Молдовы, 34 - Узбекистана, 33 - Иордании, 32 - Беларуси, по 31 из Грузии и Азербайджана, 25 лиц из Египта, 23 - Турции, 19 - Нигерии, 14 - Пакистана, 11 - Индии, по 8 - Емена и Марокко, 7 - Вьетнама, по 6 - Камеруна и Судана, по 5 - Казахстана и Ливии, 4 человека из Алжира, по 3 - из Палестины, Туркменистана, Гвинеи, Эфиопии и Бангладеш, по 2 - Кубы и Туниса, по 1 - Латвии, Монголии, Конго, Демократической республики Конго, Анголы, Ганы, Мадагаскара и Бразилии.

Сообщается, что в прошлом году, кроме всех вышеперечисленных, украинское гражданство приобрели 20,2 тыс. лиц. В том числе, 15,7 тыс. человек получили гражданство по рождению, 3,5 тыс. - по территориальному происхождению, более 400 - в связи с пребыванием в украинском гражданстве одного из родителей, более 200 - на основании решений судов, остальные - вследствие усыновления, установления опеки или по международным договорам. Из них 13,6 тыс. человек - из Украины, а 6,6 тыс. - из иностранных государств. К слову, 2,9 тыс. - из РФ.

Напомним, гражданка РФ со связями в ФСБ пыталась устроиться в Минобороны. Уроженка Крыма "забыла" указать свой российский паспорт и контакты с сотрудниками спецслужб РФ.

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