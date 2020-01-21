Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы определились, что означает “патриотизм”

Комментариев: 9
Опубликованы данные свежего соцопроса.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Украинцы считают, что три главные составляющие патриотизма - это любовь к своей стране, готовность защищать ее суверенитет, а также воспитание детей в любви и уважении к Родине.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса фонда “Демократические инициативы“ совместно с центром Разумкова.

Основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%), - сказано в результатах исследования.

Читай также: Больше половины американцев поддерживают импичмент Трампа - опрос

Кроме того, 56% респондентов уверены, что патриотизм - это знание всех законов своей страны, а 51% опрошенных считают, что составляющим патриотизма является знание истории своей страны, ее культуры.

38% украинцев проголосовали, что за вариант “участие в выборах”, 36% граждан считает, что патриотизм - это честное выполнение своих обязанностей. 35% респондентов считают составляющим патриотизма общение на государственном языке, 30% выбрали уплату причитающихся налогов, за вариант “участие в общественной жизни” проголосовали 28% граждан, а за “уважение к власти” - 26%. Меньше всего респондентов проголосовали за участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве - 21%.

Читай также: На Донбассе удерживают 184 пленных - СБУ

Исследование проводили с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В рамках исследования было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Данные исследования
Данные исследования
Демократические инициативы

Напомним, большинство украинцев поддерживают единый государственный язык. 69% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: патриотизм, опрос, любовь к Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Krekk    21.01.2020, 15:02
Оценка:  -1
Krekk
„Самая дешёвая гордость — это гордость национальная. Она обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться.“ (с) А. Шопенгауэр
YSL    21.01.2020, 14:58
Оценка:  -5
YSL
патриотизм это "майданить" с кастрюлей на голове.
alex-zol    21.01.2020, 14:54
Оценка:  -7
alex-zol
Любить родину, не значит любить государство!!!
DmitriyMakarov    21.01.2020, 14:51
Оценка:  0
DmitriyMakarov
Падение общего уровня образования приводит к подобным результатам. Среди вариантов ответов вообще нет хрестоматийного определения термина "патриотизм", посему сразу же возникают вопросы - что такое своя страна? Что такое страна, вообще? Что такое Родина? Что такое любить свою страну?
балабольчик    21.01.2020, 14:45
Оценка:  +2
балабольчик
патриотизм это ,когда пришёл к власти и выполнил все свои обещания,данные избирателям
Григорич    21.01.2020, 14:44
Оценка:  -7
Григорич
наверное поэтому украинцы так любят свою страну из далека..если как можно дальше от родной нэньки живешь, тем больше её любишь )))
Лошко    21.01.2020, 14:44
Оценка:  +1
Лошко
Ну наконец то определились! А до этого все были не патриотичными? Все годы Независимости Украины? Или раньше любви к Родине не учили? Непонятно только какую такую свою страницу я должен любить и защищать в Фейсбуке что ли? Лучше бы провели опрос какой страной есть Украина и кто может менять её?
Лошко    21.01.2020, 14:46
Оценка:  0
Лошко
Думаю, многих бы озадачил ответ респондентов о знании 5 статьи Конституции: Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати консти
Лошко    21.01.2020, 14:47
Оценка:  0
Лошко
туційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь