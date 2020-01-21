Украинцы определились, что означает “патриотизм”

Опубликованы данные свежего соцопроса.

Украинцы считают, что три главные составляющие патриотизма - это любовь к своей стране, готовность защищать ее суверенитет, а также воспитание детей в любви и уважении к Родине.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса фонда “Демократические инициативы“ совместно с центром Разумкова.

Основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%), - сказано в результатах исследования.

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Кроме того, 56% респондентов уверены, что патриотизм - это знание всех законов своей страны, а 51% опрошенных считают, что составляющим патриотизма является знание истории своей страны, ее культуры.

38% украинцев проголосовали, что за вариант “участие в выборах”, 36% граждан считает, что патриотизм - это честное выполнение своих обязанностей. 35% респондентов считают составляющим патриотизма общение на государственном языке, 30% выбрали уплату причитающихся налогов, за вариант “участие в общественной жизни” проголосовали 28% граждан, а за “уважение к власти” - 26%. Меньше всего респондентов проголосовали за участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве - 21%.

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Исследование проводили с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В рамках исследования было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Данные исследования Демократические инициативы

Напомним, большинство украинцев поддерживают единый государственный язык. 69% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным.

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