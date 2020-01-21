Что известно о министре Новосад: Декларация и биография

Биография и имущество Анны Новосад.

Министр образования Украины Анна Новосад родилась 28 июля 1990 года, в г. Ладыжин, Винницкой области. В 2011 Новосад году получила степень бакалавра по политологии в Национальном университете “Киево-Могилянская академия“.

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В 2014-2019 г работала в Министерстве образования и науки Украины. В 2019 была избрана народным депутатом Верховной Рады Украины. В том же году во время первого заседания 9-го созыва Верховной Рады, назначена министром образования и науки Украины.

В день её назначения разразился скандал по поводу её поста в социальной сети Facebook, где она в относительно коротком тексте на украинском языке сделала более 10 ошибок.

После этого, Анна Новосад признала ошибку и сказала, что готова к конструктивной критике.

Скриншот facebook.com/anja.novosad

Согласно декларации, Новосад владеет квартирой в Киеве и автомобилем.

Так, столичная квартира на 100 кв м стоит 525 тыс. гривен по предположительным данным является собственностью мамы министра.

Скриншот declarations.com.ua

Также в собственности числится еще одна киевская квартира на 45 кв м, которая еще недостроенная.

Скриншот declarations.com.ua

Министр владеет автомобилем Toyota Yaris 2016 с заявленной стоимостью в 25 тыс гривен. Стоит отметить, что стоимость такого авто на сайтах объявлений составляет 12-15 тыс долларов.

Скриншот declarations.com.ua

Зарплата Министра в этом году составила около 493 тыс гривен.

Скриншот declarations.com.ua

Иного имущества у министра нет.

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Напомним, ранее министр образования: Я не смогу содержать ребенка на зарплату 36 тысяч.

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