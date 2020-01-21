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Что известно о министре Новосад: Декларация и биография

Комментариев: 6
Биография и имущество Анны Новосад.
Министр образования Анна Новосад
Министр образования Анна Новосад
facebook.com/anja.novosad

Министр образования Украины Анна Новосад родилась 28 июля 1990 года, в г. Ладыжин, Винницкой области. В 2011 Новосад году получила степень бакалавра по политологии в Национальном университете “Киево-Могилянская академия“. 

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В 2014-2019 г  работала в Министерстве образования и науки Украины.  В 2019 была избрана народным депутатом Верховной Рады Украины. В том же году во время первого заседания 9-го созыва Верховной Рады, назначена министром образования и науки Украины.

В день её назначения разразился скандал по поводу её поста в социальной сети Facebook, где она в относительно коротком тексте на украинском языке сделала более 10 ошибок.

После этого, Анна Новосад признала ошибку и сказала, что готова к конструктивной критике.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/anja.novosad

Согласно декларации, Новосад владеет квартирой в Киеве и автомобилем.

Так, столичная квартира на 100 кв м стоит  525 тыс. гривен по предположительным данным является собственностью мамы министра.

Скриншот
Скриншот
declarations.com.ua

Также в собственности числится еще одна киевская квартира на 45 кв м, которая еще недостроенная.

Скриншот
Скриншот
declarations.com.ua

Министр владеет автомобилем Toyota Yaris 2016 с заявленной стоимостью в 25 тыс гривен. Стоит отметить, что стоимость такого авто на сайтах объявлений составляет 12-15 тыс долларов.

Скриншот
Скриншот
declarations.com.ua

Зарплата Министра в этом году составила около 493 тыс гривен.

Скриншот
Скриншот
declarations.com.ua

Иного имущества у министра нет. 

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Напомним, ранее министр образования: Я не смогу содержать ребенка на зарплату 36 тысяч.

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Теги: Министр образования, Анна Новосад, Имущество
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Комментариев (6)
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Himik    21.01.2020, 16:08
Оценка:  +3
Himik
Да за декларирование такой стоимости жилья нужно сразу с повинной в ДБР идти. Привыкшая врать, врать будет и дальше.
ftb1    21.01.2020, 16:04
Оценка:  +3
ftb1
сделала более 10 ошибок но готова к конструктивной критике. Уровень образования в “Киево-Могилянке" очевиден.
ftb1    21.01.2020, 16:08
Оценка:  +1
ftb1
При союзе средняя школа давала лучше образование.
Himik    21.01.2020, 16:10
Оценка:  +1
Himik
Ну по пьянке и еще не такое напишешь )
Himik    21.01.2020, 16:12
Оценка:  0
Himik
Не было в СССР специальности "политология".
ТакТакс    21.01.2020, 15:56
Оценка:  +4
ТакТакс
Слов нет, одна матерщина...
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