Познакомились в Сети: В Кривом Роге задержали насильника 20-летней девушки

Девушка познакомилась с насильником в социальных сетях.

Вечером 19 января, 43-летний мужчина, угрожая ножом, изнасиловал и ограбил 20-летнюю девушку. Инцидент произошел в Довгинцевском районе Кривого Рога, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Полицейские установили, что пострадавшая девушка познакомилась с мужчиной в социальных сетях, тогда же они договорились встретиться. Во время встречи, мужчина напал на нее с ножом, изнасиловал и украл мобильный телефон.



Правоохранители задержали преступника. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Кривого Рога. В полиции начато досудебное расследование, мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Полиция задержала насильника 20-летней девушки dnipr.gp.gov.ua



Напомним, под Винницей зек вышел из колонии и изнасиловал 20-летнюю девушку.

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