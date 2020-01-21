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Познакомились в Сети: В Кривом Роге задержали насильника 20-летней девушки

Комментариев: 2
Девушка познакомилась с насильником в социальных сетях.
В Кривом Роге задержали насильника 20-летней девушки
В Кривом Роге задержали насильника 20-летней девушки
dnipr.gp.gov.ua

Вечером 19 января, 43-летний мужчина, угрожая ножом, изнасиловал и ограбил 20-летнюю девушку. Инцидент произошел в Довгинцевском районе Кривого Рога, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Полицейские установили, что пострадавшая девушка познакомилась с мужчиной в социальных сетях, тогда же они договорились встретиться. Во время встречи, мужчина напал на нее с ножом, изнасиловал и украл мобильный телефон.

Правоохранители задержали преступника. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Кривого Рога. В полиции начато досудебное расследование, мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. 

 

Полиция задержала насильника 20-летней девушки
Полиция задержала насильника 20-летней девушки
dnipr.gp.gov.ua

 


Напомним, под Винницей зек вышел из колонии и изнасиловал 20-летнюю девушку.

 

 

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Теги: Кривой Рог, задержание, изнасилование, насильник, социальная сеть
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Комментариев (2)
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ftb1    21.01.2020, 15:29
Оценка:  +2
ftb1
Отличный повод что б закрыть ещё сотню, другую сайтов.
Сливной_Бачок    21.01.2020, 16:34
Оценка:  +4
Сливной_Бачок
Тиндер не закроешь. Нафига молодой девке сайты знакомств? В универе принцев пруд пруди. Явно целилась на папика, судя по возрасту, жОниха. Но прокололась.
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