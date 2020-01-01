Украину охватит снежный фронт: синоптик рассказала детали

В Украине резко ухудшится погода.

Завтра, 22 января, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

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По данным синоптика, завтра в Украину придет атмосферный фронт со Скандинавии и Балтики. Вследствие этого страну охватит снежная стихия. Вероятны существенные осадки.

Завтра по всей территории Украины, кроме южных областей, пройдут дожди. Также ожидается мокрый снег.

Осадки будут идти за фронтом - сначала на севере и западе, затем постепенно продвигаться к югу. Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов. Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно, - сообщила Наталка Диденко.

В то же время, температура воздуха в Украине приблизится к нулю. На юге будет теплее - до +6 градусов по Цельсию.

В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Плюс сильный, до штормового, северо-западный ветер, - добавила синоптик.

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Напомним, на Испанию обрушился снежный ураган, есть жертвы. Власти пяти провинций были объявили высший уровень опасности из-за штормового ветра и снегопада.

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