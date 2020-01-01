“Он профессионал”: В СН заступились за героя секс-скандала Яременко

Елизавета Ясько прокомментировала скандал с участием Яременко.

Глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп от фракции партии "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что журналисты должны освещать то, что происходит в стране, а не акцентировать на личных переписках нардепов.

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Об этом пишет Новое время.

Ясько спустя долгое время после секс-скандала с участием Яременко прокомментировала его переписку с проституткой. По ее мнению, эта ситуация создала много информационного шума, который отрицательно повлиял на работу парламентского комитета по внешней политике.

Я знаю Богдана Васильевича как профессионала, и я знаю, что нужно разделять личное и профессиональное. И я думаю, что он сам способен дать оценку тому, что произошло. У меня к нему претензий нет. Единственное, что хотелось бы и внутри нашей фракции, и в оппозиции, - конструктивной работы. Потому что когда блокируется деятельность комитета из-за протестов против существующего председателя, это не позволяет эффективно работать, - заявила Ясько.

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Кроме того, депутата отметила, что ей крайне не нравится, что сегодня любой фотограф или журналист может спокойно сфотографировать и распространить личную переписку народного депутата.

Это личная ответственность каждого. Журналисты же должны освещать, что происходит в нашей Украине, а не что написано на экране у депутата, - сказала Ясько.

Напомним, участника секс-скандала Яременко сняли с должности главы комитета ВР. За отставку Яременко проголосовали 317 народных депутатов.

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