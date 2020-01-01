Мужчина пытался бежать от копов, выпрыгнув из окна многоэтажки: Он погиб

Инцидент произошел сегодня около 11 часов утра на бульваре Дружбы Народов в Луцке.

Подозреваемый в квартирных кражах 31-летний житель Луцка во время конвоирования правоохранителями в суд выпрыгнул из окна многоэтажки. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.

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Сообщается, что в 2019 году правоохранители установили причастность мужчины к ряду магазинных краж в Луцке. Ему объявили о подозрении и отправили материалы уголовного дела в суд. Подозреваемый решил скрыться и не приходить на судебные заседания. Тогда его объявили в розыск.

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“Полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его. Во время конвоирования в суд злоумышленник вырвался и выпрыгнул из окна лестничной клетки между шестым и седьмым этажами многоэтажки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался,“ - сообщили в полиции.



Следователи предварительно квалифицируют происшествие как самоубийство.

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