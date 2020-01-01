Изнасиловал и пытал 12-летнего мальчика: Суд вынес приговор насильнику

Суд Краматорска приговорил к 15 годам лишения свободы 34-летнего местного жителя.

Суд отправил за решетку на 15 лет жителя Краматорска, который в 2018 году выкрал, изнасиловал и пытал 12-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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Суд Краматорска установил, в августе 2018 года 34-летний неоднократно судимый ранее местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насильно затащил 12-летнего ребенка в подвал собственного дома. Там, угрожая мальчику ножом, заставил ребенка снять одежду и дважды изнасиловал. При этом он показывал мальчику ролики с порнографией. Насильник связал ребенка веревкой и не давал ему покинуть подвал.

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Утром следующего дня мальчику удалось сбежать от преступника домой, где он рассказал матери, что с ним произошло. Правоохранители задержали насильника, он находился в СИЗО все время досудебного расследования.

Напомним, в Луцке мужчина пытался бежать от копов, выпрыгнув из окна многоэтажки: Он погиб.

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