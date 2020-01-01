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Глава Минэнерго пояснил, зачем создают Укруголь

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Новосозданное госпредприятие будет заниматься исключительно продажей угля, уверяет министр Алексей Оржель.
Глава Минэнерго Алексей Оржель
Глава Минэнерго Алексей Оржель
Минэнерго
 
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пояснил, чем будет заниматься государственное предприятие Укруголь, которое запланировало создать ведомство, пишет во вторник, 21 января, РБК-Украина.
 
По словам министра, предприятие будет заниматься торговлей углем. Такое заявление он сделал во время презентации концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году.
 
"В Укруголь не будут входить шахты. Компания создана совсем для других целей - чтобы продавать уголь. Больше ни для чего она не создана, это главный месседж. Это аналог компании ГП Госуглеглепостач, - сообщил Оржель.
 
 
Как известно, накануне министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подписал приказ о создании государственного предприятия Укруголь.
 
Еще сообщалось, что глава Минэнерго Алексей Оржель дал советы детям украинских шахтеров.

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Теги: предприятие, уголь, Минэнерго, Алексей Оржель
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Источник: korrespondent.net

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