Глава Минэнерго пояснил, зачем создают Укруголь

Новосозданное госпредприятие будет заниматься исключительно продажей угля, уверяет министр Алексей Оржель.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пояснил, чем будет заниматься государственное предприятие Укруголь, которое запланировало создать ведомство, пишет во вторник, 21 января, РБК-Украина.

По словам министра, предприятие будет заниматься торговлей углем. Такое заявление он сделал во время презентации концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году.

"В Укруголь не будут входить шахты. Компания создана совсем для других целей - чтобы продавать уголь. Больше ни для чего она не создана, это главный месседж. Это аналог компании ГП Госуглеглепостач, - сообщил Оржель.

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