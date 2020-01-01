Глава Минэнерго пояснил, зачем создают Укруголь
Новосозданное госпредприятие будет заниматься исключительно продажей угля, уверяет министр Алексей Оржель.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пояснил, чем будет заниматься государственное предприятие Укруголь, которое запланировало создать ведомство, пишет во вторник, 21 января, РБК-Украина.
По словам министра, предприятие будет заниматься торговлей углем. Такое заявление он сделал во время презентации концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году.
"В Укруголь не будут входить шахты. Компания создана совсем для других целей - чтобы продавать уголь. Больше ни для чего она не создана, это главный месседж. Это аналог компании ГП Госуглеглепостач, - сообщил Оржель.
Как известно, накануне министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подписал приказ о создании государственного предприятия Укруголь.
Еще сообщалось, что глава Минэнерго Алексей Оржель дал советы детям украинских шахтеров.
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