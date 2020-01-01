Под Ровно напали на активистку: ее душили и угрожали

Нападение произошло в присутствии двухлетнего ребенка активистки. Нападавший требовал, чтобы женщина удалила группу в Viber, где писала о коррупции в городе.

На активистку Ольгу Кравчук напали в подъезде ее дома в городе Вараш Ровенской области. Об этом сообщает местное издание ZMINA во вторник, 21 января.

"В субботу (18 января - ред.) я возвращалась от свекрови со своим двухлетним ребенком. Когда закрывала дверь квартиры, сзади на меня напал неизвестный, резко открыл дверь и взял за горло. В то же время он кричал: "У тебя час, чтобы удалить группу в Вайбере, - иначе я вернусь!" Мой ребенок начал плакать, и он ушел", - заявила Ольга.

Речь идет о группе в Viber, которую Ольга создала год назад. Тогда она столкнулась с коррупцией и непрофессиональным отношением в больнице, и создала эту группу, где обсуждала аналогичные проблемы с неравнодушными жителями города, местными депутатами и предоставляла документы.

По словам активистки, в больнице от пациентов требовали покупать бинты, шприцы, средства для мытья туалета, требовали деньги за предоставление услуг, которые должны быть бесплатными.

В связи с нападением Кравчук обратилась в полицию.

"По данному факту полицейские Варашского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе и лиц, причастных к преступлению", - сообщила пресс-служба полиции области.

Кравчук заявила, что под влиянием угроз и нападения она удалит группу в Viber и прекратит антикоррупционную деятельность, так как боится за ребенка.

Напомним, что ранее лидера профсоюза горняков избили в Кривом Роге. На мужчину напали возле шахты Юбилейная. По словам пострадавшего, один из нападавших бил его кастетом в лицо и грудь, а второй пытался ударить ножом, но его удалось нейтрализовать газовым баллончиком.

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