Вебкам-модель выиграла в суде иск против полиции и получила 270 тыс грн

Женщину обвинили в создании порнографии, а следствие против нее длилось 52 месяца. Ее оправдали, а она подала иск против полиции с требованием компенсации морального ущерба.

Суд назначил вебкам-модели 270 тысяч гривен компенсации морального ущерба из-за ложного обвинения в распространении порнографии. Решение вынес Новозаводской районный суд Чернигова, передает УНИАН во вторник, 21 января.

Женщина обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов, и просила взыскать с Государственного бюджета Украины в ее пользу 500 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда.

"Вследствие незаконного привлечения ее к уголовной ответственности, незаконного применения мер пресечения, проведение обыска в доме и незаконного пребывания под следствием и судом в течение 52-х месяцев ей причинен моральный вред, который заключается в нарушении нормальных жизненных связей, ухудшении отношений с окружающими людьми", - было сказано в иске.

Также в заявлении сообщалось, что у женщины ухудшились семейные отношения и испортились родственные связи. Сейчас она воспитывает трех детей.

В 2014 году жительницу Чернигова обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов - такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет).

Будучи вебкам-моделью на одном из сайтов, с помощью компьютерной техники женщина принимала заказы на видеопродукцию порнографического характера со своим участием от клиентов, которые пользовались услугами этого сайта в режиме реального времени, создавала и распространяла видеопродукцию порнографического характера со своим участием, получая за это денежное вознаграждение в виде безналичных переводов.

В итоге женщину приговорили к трем годам заключения с испытательным сроком в один год, но позже дело направили на новое рассмотрение и местную жительницу было оправдано. Прямых и достаточных доказательств вины женщины не было предоставлено. В апелляционном суде оправдательный приговор оставили без изменений.

Женщина решила получить компенсацию морального вреда через суд. Суд удовлетворил ее иск частично и решил взыскать в пользу женщины 270 тысяс гривен на возмещение морального вреда, а также 3,75 тысяч гривен на возмещение материального ущерба.

Напомним, что ранее мужчина с проблемами слуха подал в суд на Pornhub. Мужчина недоволен тем, что пользуясь премиум-аккаунтом не может понять часть текста из-за отсутствия субтитров.

Также сообщалось, что мужчина случайно отослал родителям "голое" фото. Британец решил похвастаться перед друзьями и родителями новым домом и снимал его обнаженным.

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