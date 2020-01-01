В Польше обещали расследовать погром на могиле воинов УПА

Внешнеполитическое ведомство Польши назвало вандализм попыткой поссорить соседские народы.

МИД Польши прокомментировало акт вандализм на могиле воинов УПА в Подкарпатском воеводстве, назвав его попыткой подорвать добрососедские отношения Польши с Украиной. Об этом во вторник, 21 января, говорится в сообщении польского ведомства в Twitter.

В МИД Польши также пообещали, что инцидент на горе Монастырь будут расследовать компетентные органы.

"Учитывая недавние попытки поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", - заявили в МИД Польши.

Напомним, накануне стало известно, что в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску на могиле воинов Украинской повстанческой армии.

На ней были написаны имена членов УПА - жителей окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД в местных лесах 2-3 марта 1945 года.

Доска из могилы воинов УПА имела статус легального мемориального места памяти в Польше.

При этом посол Украины в Польше Андрей Дещица обратил внимание на то, что информация об уничтожении мемориальной доски появилась накануне визита в президента Владимира Зеленского, хотя сам вандализм произошел раньше.

Как сообщалось, Зеленского пригласили на годовщину освобождения Освенцима в Польшу.

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