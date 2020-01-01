Напавшему на журналиста активисту назначили домашний арест

Виталий Регор напал на журналиста Шарий.net Дмитрия Кучера на заседании суда по делу об убийстве Павла Шеремета.

Киевский апелляционный суд назначил активисту Виталию Регору, напавшему на журналиста Шарий.net Дмитрия Кучера, круглосуточный домашний арест с ношением браслета. Об этом сообщает Страна.ua во вторник, 21 января.

Кучер утверждает, что начало заседания откладывалось, и его ждали около трех часов. Регора пришла поддержать большая группа людей. Перед началом заседания один из его единомышленников Евгений Строкань вместе с Регором пытались оскорбить журналиста, говорит Кучер.

"Рассказывали, чтобы я не пил много воды, носил с собой памперсы. Это все происходило на глазах у прокурора. Регор не боялся делать это в присутствии прокурора по его же делу", - утверждает сотрудник Шарий.net.

Заседание было посвящено изменению меры пресечения активисту. Ранее суд запретил ему покидать пределы его родного города Боярка. Но прокурор заявил, что Регор нарушал назначенную ему меру пресечения минимум дважды.

Прокуратура просила изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ее частично, назначив круглосуточный домашний арест с ношением браслета до 25 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что журналисты изданий Шарий.нет и Страна подверглись угрозам и оскорблениям на судебном заседании по делу Шеремета и после него.

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