В Украине вырос уровень безработицы - Минэкономики

В министерстве говорят, что количество зарегистрированных безработных увеличилось из-за окончания сезонных работ в агросекторе.

В Украине выросло количество зарегистрированных безработных, но это не отражает реальное состояние рынка труда. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики во вторник, 21 января.

"В Украине используются два показателя, характеризующие уровень безработицы, а именно: уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) и уровень зарегистрированной безработицы. Уровень зарегистрированной безработицы служит скорее индикатором эффективности работы Госслужбы занятости. Ведь к показателю "зарегистрированная безработица" включается именно те украинцы, кто обратился в Госслужбу занятости. Лишь 22% всех безработных обращаются за услугами к Государственной службы занятости. То есть статус зарегистрированного безработного имеет только каждый 5-й безработный украинец, т.е количество безработных значительно больше числа зарегистрированных безработных", - сказано в сообщении.

Рост количества зарегистрированных безработных в декабре по сравнению с ноябрем на 17% является традиционным сезонным явлением, отметили в министерстве.

"Ключевым драйвером сезонности является ежегодный рост зарегистрированных безработных в сельской местности к пиковым значениям именно в зимний период… С окончанием сезона полевых работ, такие работники склонны становиться на учет в Государственную службу занятости на период временной безработицы к началу нового сезона полевых работ. Это и приводит к такому заметному увеличению количества зарегистрированных безработных в конце года", - добавляют в ведомстве.

Статистика в годовом масштабе свидетельствует, что количество зарегистрированных безработных уменьшилась на 1%.

"Например, количество зарегистрированных безработных в декабре 2019 года, которая вызвала такой высокий резонанс, по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась, а наоборот уменьшилась на 1%. К тому же, о положительных сдвигах свидетельствует и продолжающееся уменьшение среднегодового количества зарегистрированных безработных - с 460,2 тыс. человек в 2015 году до 306,8 тыс. человек в 2019 году. Обращаем внимание на показатель уровня безработицы (по методологии МОТ), который более корректно отражает реальную ситуацию на рынке труда. За 9 месяцев 2019 уровень безработицы снизился до 8,1% (по сравнению с 8,6% за 9 мес. 2018)", - подытожили в Минэкономики.

Напомним, что ранее в Украине ввели электронные трудовые книжки. Пенсионный фонд ввел Электронную трудовую книжку, в которой содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

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