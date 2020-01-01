Более 500 заключенных из "ЛДНР" хотят отбывать наказание в Украине

Заявки на передачу их украинским властям написали 569 украинских граждан, которые на момент начала боевых действий уже отбывали наказание в местах несвободы.

Сотни осужденных до конфликта на Донбассе украинцев хотят быть перемещены на подконтрольную властям территорию news.mspravka.info

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, заявила, что 569 украинских граждан, которые на момент начала боевых действий отбывали наказания в тюрьмах Донбасса, ожидают возвращения на подконтрольную Киеву территорию. Об этом она во вторник, 21 января написала в Facebook.

"Обратилась к Эдди Раме (глава ОБСЕ - ред.) с просьбой оказать содействие в налаживании процесса передачи граждан Украины со временно оккупированной территории Донецкой области, ведь за прошлый год удалось переместить только 13 человек. На сегодня получено 569 заявлений таких граждан и их родственников, а также ожидают быть переданы 138 человек со временно оккупированной территории Луганской области", - написала Денисова.

Также Денисова выразила надежду на дальнейшую помощь ОБСЕ в этом процессе, ведь это будет способствовать восстановлению нарушенных прав украинских граждан.

Кроме того, Денисова отметила, что на данный момент с "ЛДНР" перемещено на подконтрольную Киеву территорию для дальнейшего отбывания наказания 386 человек. Из них 122 уже вышли на свободу в связи с окончанием срока заключения.

Также Денисова отметила, что в "ЛДНР" были случаи, когда срок наказания лица закончился, но в течение пяти лет сепаратисты продолжали держать их в местах несвободы.

Напомним, сегодня глава ОБСЕ Эди Рама посетил Станицу Луганскую. Он пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы достичь устойчивого перемирия на Донбассе.

Также сообщалось, что Украина просит ОБСЕ расширить миссию в стране и продлить ее мандат на Донбассе.

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