Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МВД назвали количество изъятого за год оружия

Комментариев: 0
Основным каналом попадания нелегального оружия на территорию Украины остаются временно неподконтрольные Украине территории.
Один из нелегальных арсеналов, который изъяли правоохранители (архивное фото)
Один из нелегальных арсеналов, который изъяли правоохранители (архивное фото)
npu.gov.ua

В течение 2019 года в Украине изъяли почти 1900 единиц огнестрельного оружия различных систем и модификаций. Об этом во вторник, 21 января, заявил начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Василий Неволя, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, были изъяты 81 пулемет и реактивные системы, а также более 162 тысячи патронов, 1934 гранаты, 25 мин, 1832 боеприпаса.

Неволя отметил, что основным каналом попадания нелегального оружия на территорию Украины остаются временно неподконтрольные Киеву территории.

В свою очередь, первый заместитель председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко отметил, что контрабанда оружия - серьезный вызов для безопасности страны, особенно в условиях войны.

По словам Никифоренко, основными факторами, которые "влияют на контрабанду средств террора, являются: масштабные незаконные поставки оружия в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и неконтролируемый его оборот, сложная социально-политическая и криминогенная ситуация в восточных и южных регионах Украины, высокий уровень криминализации противоправной деятельности и одновременно низкий уровень экономического развития приграничных регионов". При этом Никифоренко заверил, что нет угрозы контрабанды оружия и взрывчатки из Украины.

Ранее сообщалось, что на Донбассе нашли схрон с оружием. В частности, были обнаружены склад патронов разного калибра, пулеметную ленту и другие боеприпасы.

Перед этим на Донбассе нашли тайник с гранатами. В сумке находились семь гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5, одну гранату ВОГ, дымовая шашка и сигнальная ракета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВД, оружие, полиция, МВД Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь