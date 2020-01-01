В МВД назвали количество изъятого за год оружия

Основным каналом попадания нелегального оружия на территорию Украины остаются временно неподконтрольные Украине территории.

Один из нелегальных арсеналов, который изъяли правоохранители (архивное фото) npu.gov.ua

В течение 2019 года в Украине изъяли почти 1900 единиц огнестрельного оружия различных систем и модификаций. Об этом во вторник, 21 января, заявил начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Василий Неволя, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, были изъяты 81 пулемет и реактивные системы, а также более 162 тысячи патронов, 1934 гранаты, 25 мин, 1832 боеприпаса.

Неволя отметил, что основным каналом попадания нелегального оружия на территорию Украины остаются временно неподконтрольные Киеву территории.

В свою очередь, первый заместитель председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко отметил, что контрабанда оружия - серьезный вызов для безопасности страны, особенно в условиях войны.

По словам Никифоренко, основными факторами, которые "влияют на контрабанду средств террора, являются: масштабные незаконные поставки оружия в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и неконтролируемый его оборот, сложная социально-политическая и криминогенная ситуация в восточных и южных регионах Украины, высокий уровень криминализации противоправной деятельности и одновременно низкий уровень экономического развития приграничных регионов". При этом Никифоренко заверил, что нет угрозы контрабанды оружия и взрывчатки из Украины.

Ранее сообщалось, что на Донбассе нашли схрон с оружием. В частности, были обнаружены склад патронов разного калибра, пулеметную ленту и другие боеприпасы.

Перед этим на Донбассе нашли тайник с гранатами. В сумке находились семь гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5, одну гранату ВОГ, дымовая шашка и сигнальная ракета.

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