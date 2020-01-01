Полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержаны злоумышленники, подозреваемые в нескольким разбойных нападениях.

В Киевской области во вторник, 21 января, полицейские задержали вооруженную банду, которую подозревают в совершении минимум пяти разбойных нападений на территории области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В полиции сообщили, что вышли на бандитов после просмотра записей с камер наблюдения, обхода дворов и анализа полученной информации.

У задержанных были изъяты транспортное средство, а также несколько единиц стрелкового оружия, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы.

По данным следователей, задержанные в частности причастны к нападению в конце 2019 года на частный дом в селе Козин, что на Обуховщине, и завладении деньгами и ювелирными изделиями.

Фигурантам инкриминируют бандитизм и совершение разбойного нападения.

Cмотрите фотогалерею: На Киевщине задержали банду грабителей

Ранее сообщалось, что под Киевом на горячем поймали банду грабителей. Группировка занималась "налетами" на торговые центры, офисы и предприятия.

Напомним, полиция задержала грабителей в доме предпринимателя на Киевщине. Во время задержания грабители открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты.

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