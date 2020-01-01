Шахтеры устроили голодовку в здании Львовской ОГА

Главы профсоюзов шахт Львовской области заявили, что не намерены покидать здание облгосадминистрации пока не будет решен вопрос с долгами по зарплатам.

Четыре шахтерских лидера голодают в здании Львовской ОГА facebook.com/VolynetsMykhailo

Главы профсоюзов четырех шахт Львовской области объявили голодовку в помещении Львовской ОГА. Об этом во вторник, 21 января, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат объявили руководительница Региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины города Червонограда Мирослава Кафтан (шахта Лесная), главы ПВО НПГУ шахт Межиричанская, Степная и Червоноградская ГП Львовуголь - Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий соответственно", - сообщил Волынец.

По его словам, четверо голодающих находятся в помещении Львовской ОГА и не собираются покидать здание, пока не будет решен вопрос задолженности перед работниками предприятия.

Отмечается, что профсоюзники требуют, чтобы исполняющий обязанности председателя Львовской ОГА срочно доложил президенту о критической задолженности и кризисе отрасли.

По данным Волынца, зарплатная задолженность перед ГП Львовуголь по состоянию на 16 января составляет 317,79 млн грн (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019).

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Напомним, несколько дней назад в Раду принесли уголь и отбойный молоток. Таким образом ряд мажоритарщиков решили привлечь внимание к денежным проблемам украинских шахтеров.

Как сообщалось, 23 декабря Госказначейство перечислило 322,6 млн гривен на выплату зарплат шахтерам. А 13 ноября угледобывающие предприятия получили на эти цели 1 млрд гривен.

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