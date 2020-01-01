Розничная торговля в Украине ускорила рост

Наибольший прирост оборота розничной торговли в 2019 году наблюдался в Киевской, Винницкой и Тернопольской областях.

В прошлом году физический объем оборота розничной торговли в Украине вырос на 10,5%. Об этом во вторник, 21 января, сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что в 2018 году этот показатель составлял 6,2%.

Так, по данным статистического ведомства, в декабре 2019 года против декабря 2018 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 12,5% по сравнению с ноябрем 2019 года на 18,7%.

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдался в Киевской (на 20,0%), Винницкой (на 18,6%), Тернопольской (на 17,5%) и Луганской (на 16,0%) областях.

Ранее сообщалось, что ожидания бизнеса ухудшаются три квартала подряд.

Также стало известно, что Украина падает в рейтинге инновационных экономик. За два года Украина опустилась в рейтинге Bloomberg на 14 позиций.

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